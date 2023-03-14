«شعبة المصورين» تكشف عن مطالبها من المجلس المقبل لنقابة الصحفيين

كشف الكاتب الصحفي مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، عن مطالبة من الجمعية العمومية للصحفيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين: «نحن شعبة من الشعب النشطة في نقابة الصحفيين التي أسسها أساتذة كبار، وهناك قيمة كبيرة للصورة في الصحافة، والصحافة والصورة هما ذاكرة الأمة التي نعود إليها ونستشهد بها في فترات كثيرة».

وأضاف: ûنتمنى من الزملاء أن يحققون مطالبنا التي تعنينا بشكل كبير كى نقوم بدورنا بشكل فيه الراحة والسلامة لكل زملائنا، والاكتفاء بكارنيه نقابة الصحفيين وعدم الحصول على تصريح من أجل التصوير والعمل الصحفي، بجانب الاهتمام بالتدريب في التصوير الصحفي».

وتابع: «أن عددنا كمصوريين لتغطية المباريات عدد قليل، حيث إنه يوجد 25 مصورًا فقط، وقبل كورونا كنا 70 مصورًا، والملاعب تستطيع أن تصل لـ200 مصور».

ورد خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار، والمرشح على منصب نقيب الصحفيين: «ستزيد خلال الفترة المقبلة».

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