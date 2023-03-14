الثلاثاء 14 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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المركزى للتعبئة والإحصاء يكشف أسباب زيادة أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%

المركزى للتعبئة والإحصاء
المركزى للتعبئة والإحصاء

كشف مصطفى سعد، رئيس القطاع الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهري 7.1 لشهر فبراير 2023، قائلاً:"إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل 161.3 نقطة لشهر فبراير 2023 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 7.1% عن شهر يناير 2023".

وأضاف مصطفى سعد، رئيس القطاع الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية “صدى البلد”: "أهم أسباب ارتفاع التضخم تعود إلى زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 9.2%".

وأشار مصطفى سعد، رئيس القطاع الاقتصادي بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن أهم أسباب ارتفاع التضخم  تعود أيضًا إلى زيادة أسعار مجموعة من اللحوم والدواجن بنسبة 29.7%، فضلا عن زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 10.8%".

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