الخياط: نقابة الصحفيين تضم كل الأطياف.. وأرجو اختيار نقيب يستطيع التواصل مع الدولة

كشف الكاتب الصحفى عمرو الخياط رئيس تحرير أخبار اليوم، عن مطالبة من الجمعية العمومية للصحفيين.

وقال الخياط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين:"نقابة الصحفيين دائما تضم كل الأطياف، وأرجو اختيار نقيب للصحفيين يستطيع التواصل مع الدولة".

وأضاف أنه يعرف خالد ميرى منذ 30 سنة، ومن المؤيدين لخالد ميرى وعضو في حملته، وخلال 12 سنة أكثر مرة طلب من خالد ميري أن يتقدم كمرشح لنقيب الصحفيين .

ولفت إلى أن خالد ميري لديه سعة صدر في تقديم الخدمات ويتسمع لكل الأطياف ولكل الناس وصدره مفتوح وليس لديه مشكلات مع أي شخص.

وأشار إلى أن خالد ميري لديه قدرة على العطاء والأداء وهذا ما يجعلنا أن نرشحه كنقيب للصحفيينن متابعاً: "مطلبى من الجمعية العمومية أن نحضر جميعا الانتخابات باختلاف أرائنا ونقابة الصحفيين تضم كل الأطياف ونحن في النهاية في انتخابات كل يدلو بدلوه وكله يصوت والجميع يختار كما يرى ولكن اختاروا وحدة نقابة الصحفيين واختاروا المنقيب الذى يقدم خدمات حقيقية ويستطيع التواصل مع الدولة".

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