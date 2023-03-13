حسين الزناتى: نقابة الصحفيين تعمل في ظروف صعبة آخر 10 سنوات

أكد حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن النقابة تعمل في آخر 10 سنوات في ظل ظروف في منتهى الصعوبة وهذا واقع لا يمكن إغفاله.

وقال خلال لقائه ببرنامج " كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، في ضوء استعدادات نقابة الصحفيين لإجراء انتخابات التجديد النصفي، إن أداء النقابة تأثر بهذه الظروف وكذلك الحال فيما يخص بمستوى المهنة والعضو والخدمات المقدمة.

ولفت الزناتي إلى أن مجلس النقابة بذل إمكانيات فوق الطاقة لأداء واجبه، فعلى سبيل المثال تم تخصيص 26 مليون جنيه لبند العلاج في ميزانية 2022 و51 مليون جنيه لبند المعاشات في مقابل 15 مليون جنيه فقط سنويًا.

وأوضح أنه برغم هذه الظروف الصعبة والإيردات التي قد تكون منعدمة، قدموا خدمات كثيرة للأعضاء الصحفيين.