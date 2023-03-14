قبل عيد الأم.. خبيرة تربية تطالب بالاحتفال بصمت مراعاة للأطفال الأيتام

أيام ويهل علينا عيد الأم، والذي يعتبر فرصة جيدة للتعبير عن الحب لـ«ست الحبايب»، من خلال تقديم الهدايا والعرفان بالجميل للسيدة التي جعل الله الجنة تحت أقدامها.

وبالتزامن مع عيد الأم، تنتشر الكثير من الحفلات بالمدارس، بالإضافة إلى تقديم الهدايا للمعلمات، الأمر الذي قد يتسبب في إيذاء مشاعر الأطفال الأيتام.

خبيرة تربية: يجب الاحتفال بصمت مراعاة للمشاعر

من جانبها طالبت الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي، ميادة عابدين، بضرورة الاحتفال بعيد الأم بهدوء حتى لا يتسبب ذلك في إصابة بعض الأطفال الأيتام أو من فقدوا أمهاتهم ببعض المشكلات النفسية.

وأشارت عابدين إلى أن الكثير من الأطفال الأيتام أو من فقدوا أمهاتهم قد يصابون بمرض الاكتئاب، حيث طالبت بضرورة تقديم الدعم النفسي للأطفال الأيتام وتخصيص وقتًا لتقبل الأطفال فراق الأمهات وكيفية التعامل بعد ذلك خلال أعياد الأم المقبلة.

تأثير عيد الأم على الأيتام:

وتشير الأبحاث إلى أن الشباب الأيتام يواجهون تحديات نفسية اجتماعية سلبية أكثر من نظرائهم الأصغر سنًا، علاوة على ذلك، يتم تكثيف هذه التحديات لمن ترك المدرسة في وقت مبكر، وفقًا لما ذكره موقع «journals.plos».

في هذا الصدد، أكدت الدكتورة صافيناز عبد السلام استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، أن الشعور بالاكتئاب من المشكلات النفسية التي تؤثر على الأيتام الذين فقدوا امهاتهم خلال أوقات الاحتفال بعيد الام.

وأضافت «عبد السلام»، في تصريحات لها، أن الكثير من الأيتام إن اليوم قد يكون ثقيلاً على قلبك، بالإضافة إلى أنك قد ترغب في التحدث وطلب ما لم يتم إعطاؤه لك من قبل، وقد ترغب في التظاهر بأنه ليس لديك أم، بالإضافة إلى الرغبة في محو هذا اليوم من التقويم.

كيفية دعم من فقدوا أمهاتهم:

فكر في والدتك أو أي شخص آخر تعشقه وكيف سيكون شعورك إذا رحلوا.

كن حساسًا تجاه صديقك إذا كان يشعر بالضياع، خاصةً إذا توفي والديه.

اكتب لهم ملاحظة وقل لهم أنك تفكر فيهم في عيد الأم.

اترك زهرة في مزهرية على مكتبهم أو في الشرفة، وقل إنك تتذكر والدتهم اليوم.

تبرع لمنظمة باسم والدتهم أعط شيئًا من شأنه أن يجعله يبتسم.

ضع صورة لأمهم في إطار جميل، حيث يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص على الصعيد النفسي.