«هديتها هتسهل حياتها».. «حياة كريمة» تطلق مبادرة للاحتفال بعيد الأم لعام 2023

دشنت مؤسسة "حياة كريمة"، مبادرة خاصة للاحتفال بعيد الأم في عام 2023، حت شعار المبادرة " هديتها هتسهل حياتها"، الأمر الذي لقى استحسان عدد كبير من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت مؤسسسة حياة كريمة دعم الأمهات في عيد الأم بشهر مارس 2023، بتوفير كميات من مكينات الخياطة، أو أي أجهزة يمكن أن تساعد الأم في حياتها اليومية، وطالبت حياة كريمة المواطنين بالتبرع ضمن هذه المبادرة لمساعدة الأمهات المطلقات، والمعيلات، وغيرهن من الفئات المستحقة للدعم.

وحددت "حياة كريمة" طرق التبرع من خلال مكينات فوري و ميجا الخير وجميع حساباتنا البنكية (بنك مصر، البنك الأهلي المصري، البنك الأهلي المتحد، البنك الأهلي الكويتي، البنك التجاري الدولي، بنك أبو ظبي التجاري، بنك الإسكندرية، البنك العربي الأفريقي الدولي، البنك المصري لتنمية الصادرات) أو برسالة على رقم 9509.

ولم تكل مؤسسة حياة كريمة عن دعم المرأة في كل محاورها، إذ خصصت العديد من الورش لتعليم النساء الحرف اليدوية، لدعمهن في إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير قوت يومهن، كما خصصت المبادرة الرئاسية العديد من مشروعاتها لدعم المطلقات والأرامل، وتلبيه احتياجاتهن المادية والمعنوية والتعليمة.

كما قدمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي العديد من الندوات والقوافل التوعوية لمساعدة المرأة في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وذلك ضمن برنامج إعادة خلق البيئة الاجتماعية الملائمة للأسر المصرية، والتي تنفذها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت لواء مؤسسة حياة كريمة.