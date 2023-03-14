الثلاثاء 14 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-3-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرار في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-3-2023 في الأسواق المصرية من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب منذ بداية الأسبوع الحالي، مما أثر على الأسعار في الأسواق للمستهلكين وذلك بسبب استقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وفقا للوحة التعاملات المالية.


مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-3-2023

يُمكن متابعة تفاصيل سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 14-3-2023 من خلال موقع الدستور الإلكتروني والذي يعرض الأسعار من أرض مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب دون إضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين وهى كما يلي:-

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 28200 جنيه للطن.


سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 29285 جنيها للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الداخلية نحو 29285 جنيها للطن.

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سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 27000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 27000 جنيه للطن.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 27000 جنيه للطن.


سعر الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين


سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية نحو 1950 جنيها للطن.


سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1920 جنيها للطن.


سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1890 جنيها للطن.

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سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1865 جنيها للطن.


سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة طرة نحو 1930 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1930 جنيها للطن.

اسجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1870 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف نحو 1870 جنيها للطن.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء نحو 1870 جنيها للطن.

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مواد البناء سعر طن الحديد والاسمنت سعر طن الحديد طن الحديد الحديد والأسمنت شركات إنتاج الحديد والصلب شركة عز

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وائل لطفي

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