قائمة أسعار الفضة اليوم الاثنين 13 مارس 2023 للجرام والسبائك

شهدت أسعارالفضة اليوم ارتفاع طفيف اليوم في الأسعار حيث سجلت أسعار أونصة الفضة اليوم 639.179 جنيه مقابل أسعار أمس والتي سجلت 632.507 جنيه.

سعر جرام الفضة اليوم

ارتفعت أسعار أونصة الفضة اليوم 639.179 جنيه مقابل أسعار أمس632.507 جنيه

وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 سعر 20.51 جنيه.

سجل جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 19.67 جنيه.

وسجلت الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 18.99 جنيه للجرام.

وسجلت الفضة العملات عيار 900 سعر 18.48 جنيه.

وبلغت فضة المجوهرات عيار 800 سعر 16.42جنيه.

فيما سجلت الفضة عيار 880 سعر 18.07 جنيه للجرام.

أسعار سبائك الفضة شراء جديد اليوم

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 27.33 جنيه.

- أونصة الفضة شراء جديد 843.716 جنيه.

- سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,351.17 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام شراء جديد 2,692.07 جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,137.53 جنيه.

- سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,319.17 جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 12,515.03جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 24,660.16 جنيه.

أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم

- سجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 20.37 جنيه.

- سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 633.452 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,018.30 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,036.60جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,073.20جنيه.

سجلت سبيكة الفضة 250 جرامًا إعادة بيع اليوم 5,091.50جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 10,183.01 جنيه.

- سجلت سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 20,366.02جنيه.