الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الأونصة بـ 632 جنيها.. أسعار الفضة اليوم بداية التعاملات

الفضة
الفضة

شهدت أسعار الفضة، اليوم، ارتفاعا بعد أن شهدت تراجع على مدار الأسبوع الماضي، وقد سجلت أسعار أونصة الفضة مع نهاية تعاملات الخميس 618.691 جنيها، بينما سجلت اليوم 632.507 جنيها.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية، أسعار الفضة اليوم الأحد.

- سعر جرام الفضة اليوم

ارتفعت أسعار أونصة الفضة اليوم 632.507 جنيه مقابل أسعار أمس 618.691 جنيه.

 وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 سعر 20.29 جنيه. 

سجل جرام  الفضة البريطانية عيار 925 سعر  19.46جنيه.

 وسجلت الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 18.79 جنيه للجرام.

وسجلت الفضة العملات عيار 900  سعر 18.28 جنيه.

 وبلغت فضة المجوهرات عيار 800  سعر 16.25جنيه.

فيما سجلت الفضة عيار 880  سعر 17.88جنيه للجرام.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 27.05 جنيه.

- أونصة الفضة شراء جديد 834.909 جنيه.

- سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,337.07 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام  شراء جديد 2,663.97 جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,083.91 جنيه.

 - سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,253.20 جنيه.

 - سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 12,384.39جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 24,402.74 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم 

- سجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 20.15 جنيه.

- سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 626.769 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,007.56 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم  2,015.11 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,030.23 جنيه. 

 سجلت سبيكة الفضة 250 جرام إعادة بيع اليوم 5,037.78 جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 10,075.56  جنيه.

- سجلت سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 20,151.13جنيه.

أسعار أونصة الفضة جرام الفضة البريطانية الفضة الاسترليني الفضة العملات فضة المجوهرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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