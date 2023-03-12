الأونصة بـ 632 جنيها.. أسعار الفضة اليوم بداية التعاملات

شهدت أسعار الفضة، اليوم، ارتفاعا بعد أن شهدت تراجع على مدار الأسبوع الماضي، وقد سجلت أسعار أونصة الفضة مع نهاية تعاملات الخميس 618.691 جنيها، بينما سجلت اليوم 632.507 جنيها.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية، أسعار الفضة اليوم الأحد.

- سعر جرام الفضة اليوم

ارتفعت أسعار أونصة الفضة اليوم 632.507 جنيه مقابل أسعار أمس 618.691 جنيه.

وسجل جرام الفضة النقية عيار 999 سعر 20.29 جنيه.

سجل جرام الفضة البريطانية عيار 925 سعر 19.46جنيه.

وسجلت الفضة الإسترليني عيار 925 سعر 18.79 جنيه للجرام.

وسجلت الفضة العملات عيار 900 سعر 18.28 جنيه.

وبلغت فضة المجوهرات عيار 800 سعر 16.25جنيه.

فيما سجلت الفضة عيار 880 سعر 17.88جنيه للجرام.

- أسعار سبائك الفضة شراء جديد

بينما استقر سعر جرام الفضة اليوم في التعاملات الصباحية عند 27.05 جنيه.

- أونصة الفضة شراء جديد 834.909 جنيه.

- سبيكة الفضة 50 جرامًا شراء جديد يسجل 1,337.07 جنيه.

- سبيكة الفضة 100 جرام شراء جديد 2,663.97 جنيه.

- سبيكة الفضة 200 جرام شراء جديد 5,083.91 جنيه.

- سبيكة الفضة 250 جرامًا شراء جديد 6,253.20 جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام شراء جديد 12,384.39جنيه.

- سبيكة الفضة 1 كيلو شراء جديد 24,402.74 جنيه.

- أسعار سبائك الفضة إعادة بيع 999 اليوم

- سجلت أسعار جرام الفضة إعادة بيع اليوم 20.15 جنيه.

- سجل سعر أونصة الفضة إعادة بيع اليوم 626.769 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إعادة بيع اليوم 1,007.56 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 100 جرام إعادة بيع اليوم 2,015.11 جنيه.

- سجلت أسعار سبيكة الفضة 200 جرام إعادة بيع اليوم 4,030.23 جنيه.

سجلت سبيكة الفضة 250 جرام إعادة بيع اليوم 5,037.78 جنيه.

- سبيكة الفضة 500 جرام إعادة بيع اليوم 10,075.56 جنيه.

- سجلت سبيكة الفضة 1 كيلو إعادة بيع اليوم 20,151.13جنيه.