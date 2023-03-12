الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب اليوم فى ختام التعاملات المسائية اليوم

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية؛ تأثرًا بالبورصات العالمية.

ويقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب اليوم المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر، التحديث اللحظي للأسعار المحلية.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية.

وأضاف مغربي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

وسجل عيار 18  نحو  1599  جنيهًا.

وسجل عيار 21  نحو 1865  جنيهًا.

وسجل عيار 24  نحو  2132  جنيهًا.


وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن أسعار الجنيه الذهب 14920 جنيهًا 
                        
وأكد عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن الأسعار لا تشمل المصنعية، مضيفًا أن سعر الذهب العالمي 1867 دولارا للأونصة.

وتولي مصر اهتماما خاصا بصناعة الذهب، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء مدينة خاصة للذهب في مصر تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية..

اتحاد الصناعات اتحاد الغرف استقرار اسعار أسعار الجنيه اسعار الذهب الان

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وائل لطفي

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