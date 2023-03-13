عماد الدين حسين: «الصحافة القوية تزدهر فى مناخ الحريات والتنوع»

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن نقابة الصحفيين هي نقابة رأي قبل أن تكون نقابة خدمات، وقُدر لها أن تكون أن تكون متماسة مع كل قضايا الوطن.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن نقابة الصحفيين هي المعبر الرئيسي عن آمال وطموحات الناس، بنقل كل ما يتعلق بأخبار المجتمع وآلامه وأفراحه.

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن الصحفيين هم الجسر الواصل بين الدولة والمجتمع ككل.

وتابع:"كلما قويت الصحافة كان المجتمع قويًا"، موضحًا أن الصحافة في العالم والوطن العربي تواجه تحديات كبيرة.

وأكد رئيس تحرير جريدة الشروق، أن الصحافة القوية تزدهر في مناخ الحريات والتنوع.