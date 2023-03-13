الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بدء محادثات تمديد اتفاق تصدير حبوب البحر برعاية الأمم المتحدة

القمح
القمح

قالت البعثة الدبلوماسية الروسية في جنيف إن مفاوضات بدأت اليوم الاثنين بين مسؤولين في الأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين حول تمديد محتمل لاتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على
البحر الأسود.

وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود، التي توسطت فيها الأمم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي، إلى
الحيلولة دون وقوع أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب بأمان من ثلاثة موانئ أوكرانية.

ويحين موعد تجديد الاتفاق في 18 مارس، وسبق تمديده لمدة 120 يوما في نوفمبر.

وألمحت موسكو بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا رُفعت القيود التي تؤثر على صادراتها، لكن العديد من الدبلوماسيين والمسؤولين الكبار، ومن بينهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، متفائلون بتجديد الاتفاق.

ويقول مسؤولون روس إنه على الرغم من أن الصادرات الزراعية للبلاد لم تُستهدف صراحة من قبل الغرب، فإن العقوبات المفروضة على قطاعات المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين لديها، حدت من قدرتها على تصدير الحبوب والأسمدة.

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ووصلت ريبيكا جرينسبان أكبر مسؤولة تجارية بالأمم المتحدة ومارتن جريفيث مسؤول تنسيق المساعدات بالمنظمة إلى مقر الأمم المتحدة الأوروبي في جنيف صباح اليوم الاثنين.

وقال مصدران معنيان بالمحادثات إنها كان مقررة ليوم واحد في البداية لكن يمكن تمديدها إذا اقتضت الحاجة.

وأدت الأنباء بشأن المحادثات إلى انخفاض أسعار القمح والذرة. 
وقال مات أميرمان، مدير إدارة مخاطر السلع في ستون إكس "شهدت أسواق القمح والذرة تراجعا بشكل أكبر اليوم مع بدء المحادثات بشأن تمديد اتفاق الشحن الآمن للصادرات الأوكرانية".

وأضاف "لأن أوكرانيا دولة مصدرة كبيرة للقمح والذرة، فإمداداتها حيوية للأسواق العالمية".

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انخفاض أسعار القمح

وانخفضت أسعار القمح في بورصة شيكاجو التجارية 0.9 بالمئة لتصل إلى 6.73 دولار وثلاثة أرباع السنت للبوشل بحلول الساعة 1152 بتوقيت جرينتش، كما تراجعت العقود الآجلة للذرة واحدا بالمئة إلى 6.11 دولار وربع السنت للبوشل.

وذكر أميرمان "أعتقد أن هناك توقعات في أسواق الحبوب بأن الاتفاق سيُمدد مع حلول الموعد النهائي بعد أيام قليلة من الآن".

وأردف قائلا "ربما لا تحصل روسيا وأوكرانيا على كل ما تريدانه، لكنني أعتقد أن الدول المستوردة تمارس ضغوطا من خلف الكواليس لتمديد اتفاق الشحن".

وتعد الصين أكبر مستقبل للحبوب التي يتم شحنها عبر هذا الممر.

الامم المتحدة جنيف أوكرانيا البحر الأسود حبوب روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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