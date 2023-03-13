بايدن يلقي كلمة بشأن أزمة القطاع المصرفي الأمريكي

بسبب انهيار البنوك..

أعلن البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلقي كلمة عند الساعة 13,00 ت غ الاثنين حول الاضطرابات التي تهز القطاع المصرفي الأمريكي والتي تسببت باضرار لأسواق المال العالمية.

وأضاف ان الرئيس الأمريكي سيتحدث من البيت الأبيض عن "الحفاظ على نظام مصرفي مرن" وضرورة "حماية الانتعاش الاقتصادي التاريخي في الولايات المتحدة" بعد افلاس مصرف سيليكون فالي ووضعه تحت الوصاية العامة.



وباتت الثقة مهتزّة كما يبدو في القطاع المصرفي بعد ثلاث حالات إفلاس في الأيام الأخيرة لبنك سيليكون فالي وبنك سيغناتشر وبنك سليفرغايت.

واتخذت السلطات الأمريكية العديد من الإجراءات خلال نهاية الأسبوع لمحاولة استعادة الثقة في النظام المصرفي الأمريكي وتجنب عمليات السحب الضخمة للودائع التي قد تزيد من إضعاف هذه المؤسسات.