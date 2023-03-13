قبول دفعة جديدة من المتطوعين وقصاصى الأثر للانضمام للقوات المسلحة

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، وكذا الإدلاء "قصاصى الأثر" لصالح قوات حرس الحدود اعتبارًا من يوم السبت الموافق 01/ 04/ 2023.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده العميد محمد صبحى مهنا، مدير إدارة التجنيد والتعبئة.

الشروط والفئات المطلوبة للتطوع:

الحاصلون على الشهادة الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية/ المهنية/ الرياضية)، على أن لا تقل النسبة المئوية لمجموع الدرجات عن 60%، وبالنسبة لقصاصى الأثر من الحاصلين على الابتدائية– راسبى الإعدادية– الإعدادية (درجة النجاح فقط) من مواليد ومقيمى محافظتى (قنا / أسوان) والمناطق الصحراوية بنطاقهم، وألا تقل السن عن 15 عامًا، ولا تزيد على 25 عامًا، عند الالتحاق بالقوات المسلحة فى أول يناير 2024، ولا تقل عن 17 عامًا لقصاصى الأثر، وألا يقل الطول عن 170 سم.

بالإضافة إلى الشروط العامة للتطوع كالآتى:

أن يكون المتقدم مصرى الجنسية- من أبوين مصريين- ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج- أن يجتاز كل الاختبارات المقررة- استيفاء البيانات المطلوبة (على موقع إدارة التجنيد والتعبئة)- ألا يكون متخلفًا عن التجنيد أو غير لائق طبيًا للخدمة العسكرية أو سبق فصله من الخدمة العسكرية أو أى منشأة تعليمية عسكرية.

أولًا: أسلوب التقديم:

يقوم الشاب بتسجيل بياناته على موقع إدارة التجنيد والتعبئة على العنوان التالى: (https://tagcand.mod.gov.eg) اعتبارًا من 15/ 03/ 2023 وحتى 04 /05 /2023 وطباعة نموذج طلب الالتحاق والمحدد به التوقيت المقرر لسحب الملف من أماكن صرف الملفات بمناطق التجنيد والتعبئة وأقسام التجنيد بالمحافظات غير المتواجد بها مناطق تجنيد اعتبارًا من 01/ 04/ 2023 وحتى 08/ 05/ 2023، ويتم صرف ملفات قصاصى الأثر من مكتب مخابرات وأمن حرس الحدود بأسوان، ثم استكمال البيانات بالملف واستيفاء المستندات المطلوبة والتقدم بها إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها اعتبارًا من 03/ 04/ 2023 حتى 10/ 05/ 2023، وبعد قبول الملف مستكمل ومراجعته بكل الشروط يتم تحديد توقيتات الاختبارات لكل شاب، وتتوالى نتائج الاختبارات تباعًا وتوقيت الاختبار التالى بواسطة رسائل SMS على رقم التليفون المسجل بطلب الالتحاق.

ثانيًا: المستندات المطلوبة عند التقدم:

- صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية معتمدة ومختومة وأصل بيان نجاح بالدرجات معتمد ومختوم على أن يتم تسليم أصل المؤهل (الاستمارة أو الشهادة) عند الالتحاق.

- شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار، موضحًا بها الرقم الثلاثى لمن أتم سن 15 سنة.

- صحيفة الحالة الجنائية للشاب لم يمض على استخراجها أكثر من 3 شهور وصورة منها.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للشاب فى حالة بلوغه سن 15 سنة.

- عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى للوالد أو ولى الأمر والوالدة (سارية).

- عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة مقاس 4 * 6 سم ألوان.

- صورة من الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد.

- أصل إثبات قيد معتمد ومختوم للطلبة المقيدين (بالمدارس/ المعاهد/ الكليات).

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى معتمدة ومختومة فى حالة حصول الشاب على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: المستندات المطلوبة بعد اجتياز الكشف الطبى:

- صحيفة الحالة الجنائية للوالد أو ولى الأمر لم يمضِ على استخراجها أكثر من 3 شهور وصورة منها.

- بيان قيد عائلى مميكن للوالد لم يمضِ على استخراجه أكثر من (3) شهور وصورة منه.

- عدد 2 كارت عائلى للأسرة مقاس 10 * 15 سم خلفية بيضاء.