الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«نوفوستي» الروسية: مصر الوجهة الأفضل لقضاء عطلات ممتعة ومتميزة

شرم الشيخ
شرم الشيخ

أكدت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية أن مصر هي الوجهة الأفضل للسياحة خلال فصلي الربيع والصيف لقضاء عطلات ممتعة ومتميزة، فهي تحتوي على أبرز الأماكن السياحية التي يفضلها الروس، خاصة مدينتي شرم الشيخ والغردقة، حيث تضم منتجعات وشواطئ خلابة.  

وقالت الوكالة إن شرم الشيخ تتميز بالغوص وبها الكثير من الأنشطة، بالإضافة لامتزاج النكهة الشرقية مع الحياة الليلية النابضة بالحياة، فضلا عن الفنادق المتميزة بنظامها الرملي والشواطئ الرملية الساحرة التي تجذب السياح من جميع أنحاء العالم وليس فقط الروس. 

بحثاً عن جمال البحر الأحمر 

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وقالت «داريا دوموستروييفا» مديرة العلاقات العامة في «Intourist»: «يتوجه السائحون إلى مصر بحثًا عن جمال البحر الأحمر، وهو أفضل مكان للجمع بين الغوص والعطلة التقليدية على الشاطئ خاصة بمنتجع شرم الشيخ الذي أصبح من قرية صيد صغيرة لعدة عقود الى المنتجع الأكثر شعبية في مصر».

وأضافت أن العديد من الفنادق القريبة من الشاطئ لها شعابها المرجانية، ولا يحتاج السياح إلى الذهاب في رحلة منفصلة لمشاهدة الشعاب المرجانية أو التعرف على الحياة البحرية، وإذا كان السياح يرغبون في إجازة نشطة للغوص فعليهم اختيار شرم الشيخ، وللعائلات التي لديها أطفال وتحتاج إلى شاطئ رملي واسع، تعد الغردقة أكثر ملاءمة.

وأكدت أن تكلفة جولة لمدة أسبوع إلى شرم الشيخ لشخصين مع الوصول نهاية مارس والإقامة في فندق ثلاث نجوم بنظام شامل كليًا بتكلفة بسيطة وهو ما يميزها عن الأماكن السياحية الأخرى التي تعتبر تكلفتها باهظة الثمن.  

السفر بدون تأشيرة والتواضع والشعاب المرجانية

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وبحسب الوكالة، إذا كان السائحون لن يغادروا شبه جزيرة سيناء لمدة 14 يومًا، أي أنهم يبقون للراحة في منطقة شرم الشيخ، فهم لا يحتاجون إلى تأشيرة، حيث ان السائح الروسي يمكنه السباحة في المنتجع على مدار السنة، حيث تبلغ درجة حرارة الهواء في الشتاء حوالي 25 درجة، والمياه أكثر من 20 درجة، كما يمكن المشي وتناول الطعام وشراء الهدايا التذكارية. 

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برلمانية: تضاعف الرحلات الوافدة من إيطاليا على شرم الشيخ خلال مارس

مصر الوجهة الافضل للسياحة الروسية الصيف قضاء عطلات شرم الشيخ الغردقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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