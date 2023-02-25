السبت 25 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

برلمانية: تضاعف الرحلات الوافدة من إيطاليا على شرم الشيخ خلال مارس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن شركات السياحة الإيطالية أعلنت مضاعفة رحلاتها إلى مدينة شرم الشيخ بداية من مارس المقبل، موضحة أن السوق الإيطالى يعد من أهم الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى جنوب سيناء.

وأضافت النائبة فى تصريحات صحفية أن هناك العديد من أوجه التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة، مؤكدة على جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال جميع السائحين من جميع دول العالم.

كانت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي نظمت زيارة تعريفية لما يقرب من 186 شركة إيطالية من ممثلي شركات السياحة الإيطالية داخل مدينة شرم الشيخ؛ للتعرف على المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها وتم ترتيب هذه الزيارة بالتعاون مع أحد أكبر منظمى الرحلات الإيطالية.

وخلال الزيارة التعريفية قام ممثلو الشركات السياحية الإيطالية بجولة زاروا خلالها عدد من الفنادق والأماكن السياحية بمدينة شرم الشيخ، لتعريف ممثلي شركات السياحة الإيطالية بالأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري ولاسيما مدينة شرم الشيخ.

لجنة السياحة والطيران السياحة الايطالية شركات السياحة الإيطالية شرم الشيخ شهر مارس

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وائل لطفي

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