خلال مارس.. شركات الطيران تعلن زيادة رحلاتها إلى شرم الشيخ

كشف رامى رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ، أن مارس المقبل سيشهد تدفقات سياحية على مدينة السلام من عدة أسواق أوروبية، فقد أعلنت عدد من شركات من الطيران الأوروبية زيادة أعداد الطيران الوافدة على مطار شرم الشيخ خلال شهر مارس، لكن لم تعلن عن الأعداد بشكل نهائي.

◘ 60 % إشغالات فنادق شرم الشيخ خلال مارس

أضاف رزق الله، لـ"الدستور"، أن الحركة السياحية الوافدة شهدت خلال شهر فبراير الجاري على مدينة شرم الشيخ تراجعًا ووصلت معه نسبة الاشغالات الفندقية إلى 40%، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تشهد النسبة زيادة تصل لـ60% وذلك بعد إعلان عدد من الشركات الإيطالية زيادة رحلاتها خلال شهر مارس، إضافة لشركات الطيران الروسية والإنجليزية.

وأوضح أنه زار شرم الشيخ مؤخرا نحو 186 من ممثلي شركات السياحة الإيطالية والذين يعتبروا من أكبر المكاتب السياحية الذين يقومون ببيع البرامج السياحية على مدينة السلام، للتعرف على المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها، بالتعاون مع أحد أكبر منظمى الرحلات الإيطالية، وتفقدوا خلال زياراتهم عدد من الفنادق والأماكن السياحية، لمتابعة مستجدات القطاع السياحي والتغيرات التي جرت على الفنادق من تطوير وزيادة خدمات للسائحين لتسويق برامجهم لشرم الشيخ.

وأشار رئيس لجنة التسويق السياحى بشرم الشيخ إلى أنه تم الاجتماع مع قيادات الجيش الثالث لتسهيل حركة المصريين لزيارة شرم الشيخ، خاصة أن الرحلة من القاهرة إلى شرم الشيخ بالسيارة تستغرق نحو 13 ساعة، نظرًا إلى ما يستغرق فى عمليات التفتيش بالمنافذ ونفق الشهيد احمد حمدي المؤدى إلى شرم الشيخ وتم النظر إلى مطالب المستثمرين بشرم الشيخ بتيسير الحركة أمام المركبات القادمة الى مدينه بغرض السياحة.

أضاف رزق الله أن مدينة شرم الشيخ ستعود إلى معدتها السياحية المرتفعة بعد الإعلان عن انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا نظرا لأنهم أكبر سوقين مصدرين للحركة السياحية الوافدة إلى شرم الشيخ، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية التى تخلفها نتائج هذه الحرب على العالم بأسرة، لافتا إلى أن أعداد السائحين الروس المتواجدين بشرم الشيخ ضعاف للغاية أما الأوكران يحتلوا 10 غرف فندقية داخل شرم الشيخ كلها.