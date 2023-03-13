وفاة شاب أثناء سيره فى شارع بدار السلام

توفي شاب أثناء سيره في شارع بمنطقة دار السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام بلاغًا بوفاة شاب أثناء سيره في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «أمير. م. ب» في العقد الخامس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين العثور على جميع متعلقاته الشخصية، وتبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات من خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة أن المتوفى أثناء سيره بالشارع مسرح الواقعة بمفرده، توقف قليلًا ووضع يده على صدره ثم سقط على الأرض، وتوجه إليه عدد من المواطنين فاكتشفوا وفاته، وأكدت التحريات أن الوفاة طبيعية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.