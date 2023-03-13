العثور على جثة سيدة بفندق شهير في قصر النيل

قررت نيابة قصر النيل عرض جثة سيدة عثر عليها داخل فندق شهير على الطب الشرعي لإعداد تقرير طبي مفصل بأسباب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المتوفاة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من مسؤول فندق شهير بدائرة قسم شرطة قصر النيل مفاده العثور على جثة سيدة داخل غرفتها بالفندق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة في العقد السادس من العمر، وتبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال الشهود، أكدوا أن النزيلة لم تخرج من غرفتها بالفندق لفترة طويلة، فتركوها ظنًا منهم أنها مستغرقة في النوم، ثم ذهبت إليها إحدى العاملات وبالطرق على باب غرفتها لم تستجب، فتم فتح باب الغرفة فعثرت على جثتها.

تمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.