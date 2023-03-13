الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة طالب فى ظروف غامضة يوم الاحتفال بعيد ميلاده الـ16 بحدائق القبة

جريدة الدستور

قررت النيابة العامة نقل جثة طالب يدعى "نادر أ ع"، 16 سنة، إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لأجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة أخذ عينة من أحشاء الطالب المتوفى وإرسالها للمعمل الكيماوي بالطب الشرعي لتحليلها؛ لبيان إذا كانت تحتوي على مادة سامة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة حدائق القبة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طالب داخل غرفة نومه في منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طالب يدعى "نادر أ ع" 16 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات، بأن الطالب المتوفى كان يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ 16، وأضافت التحريات بأنه أثناء توجه والدته لحجرة نومه لإيقاظه للاستعداد للاحتفال وجدته جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.
 

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