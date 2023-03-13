الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استدعاء شهود واقعة قتل مواطن فى مشاجرة ببولاق الدكرور

جثة
جثة

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال شهود عيان في واقعة قتل شخص في مشاجرة ببولاق الدكرور، كما تم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان "الخناقة". 

واستدعى رجال المباحث أفراد أسرة المجني عليه واستمعت لأقوالهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لتسلم الجثة عقب التصريح بدفنها. 

ونشبت مشاجرة بين أشخاص في بولاق الدكرور، مما أسفر عن مصرع أحد المتشاجرين وتم ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات وتبين أن عدد من الأشخاص نشبت بينهم مشاجرة، بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن مصرع أحد المتشاجرين وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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وائل لطفي

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