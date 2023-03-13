جامعة بني سويف تنظم دوري عباقرة الكليات في مجمع التعليم الصناعي

استضافت كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، النسخة الأولى من دوري معلومات مجمع التعليم الصناعي "عباقرة الكليات" بمشاركة 80 طالبا وطالبة من 7 كليات وهي السياسة والاقتصاد، والتربية للطفولة المبكرة، والتكنولوجيا والتعليم، والفنون التطبيقية، وطب الأسنان، وتكنولوجيا العلوم الصحية، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة نجلاء بكر عميد كلية السياسة والاقتصاد.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الأنشطة الطلابية تمثل محورا أساسيا من محاور التعليم الجامعي، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في تكوين شخصية الطالب وتنميتها من مختلف جوانبها العقلية والنفسية والاجتماعية، إضافة لدورها في توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتي تساعد على غرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن لدى الطلاب، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب في فترة الدراسة والمساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

وأشارت الدكتورة نجلاء بكر، عميد كلية السياسة والاقتصاد، أن إدارة الكلية بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب قاموا بأداء أدوارهم علي أكمل ما يكون لإنجاح المسابقة وخروجها علي أكمل وجه، وبالشكل الذي يليق باسم جامعة، وانتهت الجولة الأولى بصعود كليات السياسة والاقتصاد، والتكنولوجيا والتعليم، والطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي.