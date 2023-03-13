الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محلل سياسى لـ«الدستور»: بنوك أمريكا تعرضت لخسائر وتأثرت بنسبة 14% بعد انهيار «SVB»

بنك وادي السيليكون
بنك وادي السيليكون

قال الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي الدكتور ماك شرقاوي، إن هناك أسبابا عدة دفعت لانهيار بنك «SVB»، من بينها ارتفاع سعر الفائدة المستمر في الولايات المتحدة. 

وقال الخبير الأمريكي في تصريحات لـ«الدستور» إن بنك «SVB» أراد توفير احتياجات الشركات الناشئة، لهذا بدأ في بيع أذون الخزانة بكثرة ما تسبب في انخفاض سعر السندات وخسارة البنك بشكل كبير ما اضطره لبيع السندات الموجودة لديه بالخسارة حتى يستطيع أن يوفر السيولة النقدية للعملاء من الشركات الناشئة حتى بدأت حالة الخوف تنتشر من إفلاس البنك وهروب العملاء وسحب أرصدتهم لينهار البنك في النهاية».

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وأكد أن حالة الخوف والذعر أصابت الشركات والمودعين لدى البنك وفكروا في سحب الأرصدة الموجودة وتحويلها إلى بنوك أكبر وبدأت سلسلة من الخسائر لدرجة أن سهم البنك في التداول خسر 66% من قوته في أقل من 24 ساعة وتم وقف التعامل على السهم في البورصات الأمريكية.

وأوضح أن الإدارة الأمريكية الفيدرالية «FADI» بدأت الآن محاولة للعثور على مشتر للأصول المتبقية من البنك حتى يتم ترميم الصدع ودفع مرتبات الموظفين وتلبية طلبات العملاء بالسحب الأموال. 

وأكد أن بنوك عدة ستتعرض لخسائر كبيرة، لكن سقوط بنك «SVB» لا يعني سقوط بنوك أخرى ولا يعني الرجوع لحقبة 2008. 

هل تتأثر باقى البنوك الأمريكية

وأضاف: «بنك «SVB» له ظروف خاصة، وأعتقد أن هناك استقرارا في بنوك الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البنوك تأثرت بنسبة ٤٪ و٥٪ و١٤٪». 

واختتم أن المودعين في البنوك الصغيرة والمتوسطة سحبوا أموالهم للبنوك الكبيرة التي لا يمكن أن تسقط وذلك سيؤثر على البنوك الصغيرة والمتوسطة وليس الحالة الاقتصادية في الولايات المتحدة برمتها».

تهديدًا واضحاً.. كيف تواجه شركات التكنولوجيا انهيار بنك وادي السيليكون؟

وادي السليكون بنك SVB الولايات المتحدة الفائدة البنك الفيدرالي

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مسلسل «بالطو» مثلًا

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