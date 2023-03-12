بعد انهيار بنك وادي السيليكون.. ملياردير يحذر: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحولات حرجة

حذر الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "هوم ديبوت" بيرني ماركوس من مصير الاقتصاد الأمريكي بعد انهيار بنك وادي السيليكون، معتبرا أن الاقتصاد الأمريكي سيواجه أوقاتا صعبا، كما شكك في الخطوات الإصلاحية التي يتحدث عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال المؤسس المشارك لـ Home Depot ، بيرني ماركوس ، إن الأمريكيين بحاجة إلى أن "يستيقظوا" على حقيقة أن الاقتصاد الأمريكي يواجه أوقاتًا صعبة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي.

وألقى ماركوس أيضًا بعض اللوم على فشل البنك مع إدارة بايدن في إعطاء الأولوية "للاحتباس الحراري" بدلاً من عوائد المساهمين، وجادل ماركوس بأن انهيار البنك يظهر أن الاقتصاد الأمريكي ليس بالقوة التي اقترحها الرئيس بايدن.

- انتقاد لمسؤولي البنك لبيعهم أسهمهم قبل الانهيار



وانتقد مسؤولو البنك لبيعهم أسهمهم قبل الانهيار ، وأعرب عن أسفه لحقيقة أن العديد من الأمريكيين فقدوا أموالهم، وقال لا أطيق الانتظار حتى يبدأ بايدن الخطاب مرة أخرى ويتحدث عن مدى عظمة الاقتصاد وكيف يتقدم ويزداد قوة يومًا بعد يوم. وهذا مؤشر على أن كل ما يقوله غير صحيح، وفقا لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وألقى ماركوس باللوم على إدارة بايدن في دفع البنوك للاهتمام بالسياسات الاجتماعية وقضايا الاحتباس الحراري على حساب الاهتمام بقضية عوائد المساهمين، وأشار إلى أن التركيز على السياسات الاجتماعية يتسبب الآن في سوء إدارة البنوك ، وفشلها في حماية مساهميها وموظفيها.

وتابع، أشعر بالسوء تجاه كل هؤلاء الأشخاص الذين فقدوا كل أموالهم في هذا البنك، وكان من المحزن للغاية سماع أن مسؤولي البنك باعوا أسهمهم، إنه أمر محبط بالنسبة لي.

ثم ذهب ماركوس ليحذر كيف أن الاقتصاد الأمريكي في مأزق، مع رفع الاحتياطي الفيدرالي للمعدلات وسير التضخم في الاتجاه الخاطئ.

وأضاف “أعتقد أن الإدارة الامريكية دفعت العديد من هذه البنوك إلى أن تكون أكثر قلقًا بشأن الاحتباس الحراري أكثر من اهتمامها بعائد المساهمين وبدلاً من حماية المساهمين وموظفيهم ، فقد اهتمت الادارة الأمريكية بالسياسات الاجتماعية".

وانتقد ماركوس اقتراح بايدن بفرض ضرائب على الطبقة الوسطى والأثرياء ، واصفا إياه بأنه "غبي"، وقال إنه في حالة الانكماش الاقتصادي، فإن مثل هذه السياسات تؤدي إلى نتائج عكسية.

لكن تحذير ماركوس قاتم ويعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يواجه مشكلة خطيرة مع انهيار بنك وادي السيليكون، وهو علامة على أشياء قادمة معتقدًا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى اتباع نهج أكثر عقلانية للسياسة الاقتصادية إذا كان لها أن تتغلب على العاصفة.

وجادل بأن الناس يكافحون لدفع فواتيرهم وملء خزاناتهم بالغاز، ودعا ماركوس لضرورة أن يكون هناك شخصًا لديه "عقل عقلاني" بدلا من الرئيس الأمريكي الحالي مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها الاستمرار في رفع معدلات الفائدة وفرض ضرائب على الناس أكثر مما تفرض عليهم بالفعل.