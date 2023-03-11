عقب إعلان إفلاسه.. إيلون ماسك يخطط لشراء مصرف «سيليكون فالي بنك»

أعرب رجل الأعمال الأمريكي ومالك تويتر الجديد إيلون ماسك، عن تطلعاته لشراء مصرف سيليكون فالي بنك المفلس.

ولم يستبعد ماسك إمكانية شراء مصرف سيليكون فالي بنك المفلس.

وردا على أحد رواد تويتر حول شراء ماسك للمصرف وتحويله لبنك إلكتروني، قال ماسك فى تغريدة له على موقع تويتر، "أنا منفتح على هذه الفكرة".

وانتشر خبر إغلاق البنك المعروف SVB في كاليفورنيا.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حذرت من أن تؤدي مشكلة التخلف عن السداد إلى كارثة في الولايات المتحدة.

السلطات الأمريكية تغلق مصرف سيليكون فالى بنك

وقامت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، بإغلاق مصرف سيليكون فالي بنك وفرضت عليه رقابتها حتى إعادة فتحه الاثنين المقبل باسم جديد، وذلك إثر عجز المؤسسة المالية في كاليفورنيا عن تلبية عمليات السحب الهائلة لعملائها.

وعلى إثر ذلك، اهتزت العملة المشفرة "يو إس دي سي"، التي توصف بالمستقرة لأنها مرتبطة نظريا بالدولار، ليل الجمعة السبت، بعد أن أعلنت الشركة المبتكرة لها "سيركل" أنها أودعت 3.3 مليارات دولار في المصرف المفلس.

المؤسسة الفيدرالية تخطط لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الإثنين

وأعلنت السلطات الأمريكية، عن أنها أغلقت مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرب من أوساط التكنولوجيا والذي وجد نفسه فجأة في حالة عسر وأنها عهدت إدارة الودائع إلى المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).

وتخطط المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة لإعادة فتح فروع البنك الإثنين والسماح للعملاء بسحب ما يصل إلى 250 ألف دولار على المدى القصير، وهو المبلغ الذي عادة ما تضمنه المؤسسة.

وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63 بالمائة مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل.