الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

9 نقاط قبل الكلاسيكو.. تقنية الفيديو تهدى برشلونة انتصارًا صعبًا على بيلباو

برشلونة
برشلونة

حقق فريق برشلونة انتصارًا صعبًا على مضيفه أتلتيك بيلباو بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ الليجا”، موسم 2022-2023.

فريق بيلباو كاد أن يفتتح التسجيل عن طريق راؤول جارسيا في الدقيقة 34، لكن رأسيته ارتطمت بالعارضة.

وسجل البرازيلي رافينيا هدف التقدم لـ برشلونة في الدقيقة 43، بعد تلقيه تمريرة رائعة  من سيرجيو بوسكيتس، ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، حيث تم احتساب الهدف بعد التأكد لتقنية الفيديو.

وكاد ألكس بيرنجوير أن يعادل النتيجة لـ بيلباو في الدقيقة 72، لكن مارك تير شتيجن تصدى لتسديدته ببراعة.

وسدد مونيايين تسديدة من على حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 79، لكن تير شتيجن تصدى لتسديدته.

وسجل إينياكي ويليانز هدفًا لـ بيلباو في الدقيقة 88، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.

واقتحم إينياكي ويليانز دفاعات بيلباو من الجهة اليمنى، ليرسل كرة عرضية لـ يوري بيرشيتش لكن كوندي قام بإخراج تسديدته، قبل أن يسدد جوركا جوروزيتا، ليخرجها الدفاع أيضًا، لينتهي اللقاء بدون فائز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 65 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد بيلباو عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وأعاد برشلونة الفارق بينه وبين ريال مدريد صاحب الوصافة، إلى 9 نقاط، قبل الكلاسيكو الذي سيجمعهما يوم الأحد، على ملعب كامب نو.

برشلونة بيلباو أتلتيك بيلباو الدوري الاسباني رافينيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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