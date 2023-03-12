3 قرارات للنيابة في مصرع عامل خلال مشاجرة ببولاق الدكرور

أمرت نيابة جنوب الجيزة بتشريح جثة عامل لقي مصرعه خلال مشاجرة نشبت بينه وبين آخرين، وطالبت النيابة تقريرًا طبيًا عن المجني علية لبيان الإصابات التي لحقت به وأدت لحياته، كما صرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من ذلك.

وطالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، كما أمرت بالتحفظ علي كاميرات المراقبة الكائنة بموقع الحادث وفحصها لكشف تفاصيل الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية التي أجرتها النيابة لجثة المجني علية أنه في العقد الرابع من العمر يرتدي كامل ملابسه وأنه تلقي ضربه علي رأسه تسبب في حدوث نزيف داخلي ادي لوفاته، كما تبين وجود عدة جروح في الوجه وسحجات في مناطق مختلفة من الجسد.

وورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة، يؤكد نشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وجود جثة شخص يدعى "ر.ف.ع"، يبلغ من العمر 42 عاما، مصاب بكدمات وجروح في الوجه والرأس.

تمكنت القوات من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات."