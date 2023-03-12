تجديد حبس سيدة بتهمة التسبب في وفاة طفلتها بـ 15 مايو

جدد قاضي المعارضات حبس المتهمة في قضية قتل طفلتها الرضيعة بسبب الإهمال بمدينة 15 مايو، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة عندما ورد لقسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، من المستشفي العام، بلاغا باستقبال جثة طفلة رضيعة تدعى «ج. خ»، متوفاة جراء إصابتها بحالة إعياء شديدة ويرجح وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين إصابة المجني عليها بحالة إعياء بسبب تعرضها للإهمال على يد والدتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة، وأمكن ضبط والدة المجني عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.