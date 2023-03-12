الأمن يكشف ملابسات تسمم 4 أشقاء في أكتوبر

كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة، مساء الأحد، عن ملابسات إصابة 4 أشقاء بحالة تسمم غذائي، بمدينة السادس من أكتوبر.

جهود البحث والتحري بينت أن المصابين "ولدان - بنتان" أعمارهم 6، 12،13، 19 سنة- تناولوا وجبة الطعام وشعروا بعدها بحالة إعياء شديدة نقلوا على إثرها إلى المستشفى للعلاج .

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حالة تسمم جماعي بالمنطقة السابعة بمنطقة ابني بيتك.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين إصابة 4 أشخاص - أشقاء- بحالات تسمم غذائي وجرى نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي للعلاج، ويفحص رجال المباحث الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء سامح الحميلي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.