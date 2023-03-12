ضبط متهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة"، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور بمحل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وأمكن ضبطه وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها 22 جهاز "سويتش"- 3 أجهزة "راوتر"، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.