الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم بإدارة منظومة لخدمات الإنترنت بدون ترخيص بالجيزة

متهم
متهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي قيام "أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة"، بإنشاء وإدارة منظومة اتصالات لتوزيع خدمات الإنترنت على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المعنية المختصة بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور بمحل عمله الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وأمكن ضبطه وبحوزته الأجهزة المستخدمة فى إدارة الشبكة المشار إليها 22 جهاز "سويتش"- 3 أجهزة "راوتر"، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة مواد مخدرة بالشرقية

غدًا.. مناقشة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية بالجامعة العربية

عبد الرحيم كمال يوضح خلطة نجاح بالطو: «آية من آيات الدراما»

WATCH IT تطرح البوستر الرسمى لبرنامج «شيف بالبيت 2»

حبس متهم بحيازة 22 ألف قطعة ألعاب نارية بالدقهلية

أول مأذونة مصرية: «مصر السيسي» شهدت تقدمًا ملحوظًا في دعم وتمكين المرأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟