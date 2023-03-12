مصطفى محمد يسجل ويقود نانت للتعادل مع نيس في الدوري الفرنسي

قاد المحترف المصري مصطفى محمد، فريقه نانت، لتحقيق تعادل مُثير أمام نيس، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “لا بوجوار”، في بطولة الدوري الفرنسي.

افتتح تيريم موفي التسجيل لـ نيس بهدف في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعادل موسى سيسوكو النتيجة لـ نانت بهدف في الدقيقة 31.

وأهدر لودوفيتش بلاس فرصة التقدم لـ نانت، بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وشارك المحترف المصري مصطفى محمد كبديل مع نانت في الدقيقة 65، بدلًا من زميله النيجيري سيمون موسيس.

وسجل يوسف ندايشيميه الهدف الثاني لـ نيس في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

واستطاع مصطفى محمد إدراك التعادل لـ نانت بهدف في الدقيقة 88 بضربة رأسية رائعة من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من جواو فيكتور من الجهة اليمنى، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نيس لـ 43 نقطة في المركز السابع، ورصيد نانت لـ 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي

وجاء تشكيل نانت الرسمي استعدادًا لمواجهة نيس في الدوري الفرنسي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألبان لافونت.

خط الدفاع: فابيان سينتونزي - أندري جيروتو - جوين هاجام.

خط وسط الملعب: نيكولاس بالويس - بيدرو تشيريفيلا - موتوسامي - سيسوكو.

في خط الهجوم: سيمون - بلاس - جاناجو.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى صفوف نانت الفرنسي مقابل 250 ألف دولار، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2022/ 2023، وذلك في الميركاتو الصيفي المقبل، مع وجود بند بأحقية الشراء بقيمة 5.7 مليون دولار.

وشارك مصطفى محمد في 39 مباراة بقميص نانت خلال الموسم الجاري، وسجل 9 أهداف وصنع 5 لزملائه في الفريق.