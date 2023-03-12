الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اللجنة العليا لمصر والسودان تستعرض الإدارة المثلى لنهر النيل

الهيئة الفنية الدائمة
الهيئة الفنية الدائمة لمياه النيل

اختتمت أعمال الاجتماع الأول للدورة الثالثة والستين لاجتماعات الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، اليوم الأحد، والذى عقد خلال الفترة من 8 إلى 12 مارس الجاري، بعد فترة انقطاع دامت أربعة سنوات.

تطوير محطات القياس على نهر النيل

وناقشت الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان، خلال الاجتماعات بنود جدول أعمالها المقررة، حيث أولت اهتماما كبيرا بتطوير محطات القياس على نهر النيل وإمدادها بأحدث أجهزة قياس التصرفات، بالإضافة لإجراء مناقشات بناءة حول فتح آفاق لمزيد من التعاون الثنائي في مجالات مياه النيل.

وأكدت الهيئة الفنية بين البلدين، استمرار التنسيق وتبادل المعلومات بين الجانب المصري والسوداني، بما يساعد على تحقيق الإدارة المثلى لنهر النيل في البلدين.

كما شهدت الاجتماعات قيام الجانب المصرى والسودانى، بزيارة لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر وأحد مشروعات الرى الحديث بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية فى إطار تبادل الخبرات وزيادة التنسيق وتدعيم التعاون المشترك بين الجانبين.


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وفي إطار خطة الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل لمصر والسودان واهتمامها بدعم برامج بناء القدرات لجميع المهندسين بالجانبين، فقد نظمت الهيئة عدد من الدورات التدريبية الخاصة ببرامج التنبؤ بالفيضان في إطار المتابعة الدورية التي يقوم بها الجانبين لفيضان نهر النيل للحد من المخاطر وكذلك لتحسين خطط إدارة الموارد المائية بالدولتين، حيث قام رؤساء الجانبين بالهيئة بتكريم جميع المتدربين على هامش انعقاد اجتماعات الهيئة.

الجدير بالذكر أن الاجتماعات عقدت بحضور الدكتور عارف غريب رئيس الجانب المصرى ورئيس الهيئة لهذه الدورة، والمهندس المستشار مصطفى حسين الزبير رئيس الجانب السودانى، وأعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني .

اجهزة قياس إدارة الموارد المائية الجانب المصري الجانب السوداني الدورات التدريبية الري الحديث بناء القدرات تبادل الخبرات محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

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وائل لطفي

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