تفاصيل زيارة مطران طنطا الرعوية إلى كنيسة الروم بالضاهر

انتقل الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، في زيارة رعوية إلى حي الضاهر بالقاهرة.

وقال مركز الكنيسة الإعلامي إن المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي للشئون العربية ترأس قداس الأحد الثاني من الصوم (12-03-2023) أحد القديس غريغوريوس بالاماس (بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر) وعاونه فى الصلاة المتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس راعي الكنيسة. حيث بدأت صلاة السحر 08:30 والقداس الإلهي الساعة 10:00.

وعن التفاصيل قالت الكنيسة إنه تم اليوم 12 مارس 2023 بمناسبة الأحد الثاني من الصوم أحد القديس غريغوريوس بالاماس ترأس نيافة المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس (طتطا) وتوابعها القداس الإلهي في كنيسة رؤساء الملائكة بمنطقة الظاهر- القاهرة بمعاونة المتقدم في الكهنة الأب يوسف داروس راعي الكنيسة.