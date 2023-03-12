الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تقديرًا لجهودها.. محافظ أسوان يكرم معلمة بمدرسة للتعليم المجتمعي

محافظ أسوان والمعلمة
محافظ أسوان والمعلمة المكرمة

كرّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المعلمة نجلاء عبدالقادر النادي، بمدرسة الرغامة البلد للتعليم المجتمعي، من خلال إهدائها شهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك تقديرًا لظهورها المشرف وجهودها المتميزة في أداء عملها ودورها البناء لخدمة الطلاب والطالبات، ومجتمعها المحلي بالقرية، وهو الذي لاقى إشادة كبيرة من وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، ووفد الأمم المتحدة أثناء زيارتهم للمدرسة ضمن تفقدهم أمس لعدد من المشروعات المتنوعة بالمحافظة، وذلك في إطار فعاليات أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة. 

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن ما تقوم به نجلاء وغيرها من المعلمات والمعلمين في مدارس التعليم المجتمعى، وأيضًا مدارس المنظومة التعليمية يعتبر  هو رأس المال الحقيقي من أجل تخريج كوادر بشرية قادرة على التعامل مع معطيات العصر. 

وأشاد اللواء أشرف عطية، بدور مدارس التعليم المجتمعى بإجمالي 105 مدارس والتي تم إنشاؤها بالتعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مؤسسة مصر الخير في إستقطاب المتسربين من التعليم وحمايتهم من الجهل والتخلف والمرض بمساعدتهم على حمل لواء العلم ومشاعل التنوير. 

وتم تكريم المعلمة نجلاء عبد القادر، بحضور عبدالكريم لطفي، مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد سلامة مدير إدارة كوم أمبو التعليمية. 

محافظ أسوان والمعلمة المكرمة
محافظ أسوان والمعلمة المكرمة
محافظ أسوان والمعلمة المكرمة
محافظ أسوان والمعلمة المكرمة
أسوان محافظ أسوان معلمة بمدرسة للتعليم المجتمعى شهادة تقدير وفد الأمم المتحدة ظهور مشرف

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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