ضبط 5 من مروجي المواد المخدرة فى مراكز كفر الشيخ

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، من ضبط 5 عناصر من ذوي المعلومات الجنائية في أثناء اتجارهم بالمواد المخدرة.



تم ضبط" ك. ا" وشهرته العجوز، 29 عاما، من ذوي المعلومات الجنائية بمركز الحامول وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من حصيلة البيع وهاتف محمول ليحرز له محضر رقم 2079 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الحامول.



وضبط " ع. ص. ع. م" 25 عاما، عاطل ومقيم بمنطقة سيدي طلحة، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش، ليحرر له رقم 737 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة ثاني كفر الشيخ.



كما تم ضبط "ع. ع. ح. ح"، نجار مسلح مقيم بقرية صروة من ذوي المعلومات الجنائية وبحوزته كمية من جوهر مخدر الحشيش ليحرز له محضر رقم 943 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة قلين.



وضبط م. ن، 27 عاما، مقيم بقرية الحمراوي، من ذوي المعلومات الجنائية، ضبط " أ. م. أ. خ" 27 عاما، مقيم بقرية الحمراوي وبحوزتهم سلاح ناري فرد خرطوش، وطلقات تستخدم لذات السلاح، وكمية من جوهر مخدر الحشيش ومبلغ مالي من حصيلة البيع ليحرر له المحضر رقم 1375 لسنة 2023 جنايات كفر الشيخ.