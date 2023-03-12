الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض والكتكوت اليوم الأحد 12 مارس

الفراخ البيضاء
الفراخ البيضاء

مازل البحث مستمرا عن أسعار الدواجن وبشكل يومي، وقد شهدت الأسعار حالة من الاستقرار دام عدة أيام، وقد شهدت الأسعار اليوم الأحد نفس أسعار أمس في بورصة الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأحد 12-3-2023

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأحد 12 مارس خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البلدي والبيضاء والحمراء اليوم في الأسواق

 الفراخ البيضاء ما بين 70.00 جنيه و71.00 جنيه تابع في الأسوق بـ 80 جنيها للكيلو.

الفراخ الساسو ما بين 110.00 جنيه و115.00 جنيه وتصل إلي المستهلك بسعر 122جنيها.

 الفراخ البلدي ما بين 98.00 جنيه و99.00 جنيه، تابع في الأسوق بـ 115 جنيها للكيلو. .

أمهات أبيض ما بين 64.00 جنيه و65.00 جنيه تابع في الأسوق بـ 70 جنيها للكيلو.

- أسعار الكتاكيت اليوم الأحد

 سجل سعر كتكوت أبيض عمر يوم ما بين 21.00 جنيه و22.00 جنيه.

 وبلغ سعر كتكوت ساسوعمر يوم ما بين 15.00 جنيه و16.00 جنيه.

 وسجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم سجل ما بين 07.50 جنيه و08.00 جنيه.

- أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي

سجل سعر كرتونة البيض أحمر كرتونة من 97 جنيهًا إلى 98 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض أبيض كرتونة من 95 جنيهًا إلى 96 جنيهًا.

سجل سعر كرتونة البيض بلدي كرتونة من 102 جنيه إلى 103 جنيهات.

- أسعار البانيه والكبد 

 سجل كيلو أوراك الفراخ اليوم 88 جنيهًا للكيلو.

سعر أجنحة الفراخ يرتفع ليسجل من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو بحسب المنطقة.

 أسعار البانيه سجلت بين 175- 200 جنيه للكيلو.

 سعر كيلو الكبد والقوانص سجل 85 جنيهًا.

أسعار البط اليوم الأحد 12 مارس في بورصة الدواجن

سجل سعر كيلو البط المولر اليوم 28 جنيها.

سجل سعر كيلو البط المسكوفى اليوم 27 جنيها.

سجل سعر كيلو البط البيور اليوم 21 جنيها.

الفراخ البيضاء الفراخ الساسو الفراخ البلدي أمهات أبيض سعر كتكوت أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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