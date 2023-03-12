أسعار الدواجن اليوم فى مصر الأحد 12-3-2023

مع بداية الساعات الصباحية يشغل الأسر المصرية معرفة أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 12-3-2023 عبر جوجل، لمعرفة احتياجاتهم اليومية، وشراء مستلزماتهم، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الأحد 12-3-2023

وتقدم "الدستور" أسعار الدواجن والبيض، اليوم الأحد، بالمزرعة وسيضاف لها ما بين مبلغ 10 جنيهات و20 جنيها بأسواق التجزئة.

أسعار الفراخ اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في داخل بورصة الدواجن الرئيسية ما بين مبلغ 70 و72 جنيها للكيلو، كما ستتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين مبلغ 50 و51 جنيها للكيلو الواحد، والدواجن البلدي سجلت مبلغ 75 جنيهًا، أما البط البلدي سجل قيمة 100 جنيه، والبط المستورد وصل إلى سعر 80 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين قيمة 18 و20 جنيها، وسجل الكتكوت «ساسو» مبلغ 17 إلى 18 جنيها، أما سعر البانيه فتراوح ما بين 150 و170 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد منير السقا

كما استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد «منير السقا» عند مبلغ 73 جنيهًا للدواجن البيضاء، ويسجل الحجم للإنتاج المحلى نحو 4 ملايين دجاجة يوميا، بالإضافة إلى 13 مليار بيضة سنويا، وفق تصريحات عبدالعزيز السيد.

وانخفض الكتكوت الأبيض إلى 20 و21 جنيها، وتراوح الكتكوت الساسو بين 15 و16 جنيها، وهبط كيلو الأمهات البيضاء إلى 68 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم محمد عادل



وبلغت أسعار بورصة الدواجن اليوم «محمد عادل» 72 جنيهًا، وستستهلك مصر شهريًا حوالي 150 ألف طن شهريًا في الدواجن البيضاء، ونجحت مصر مؤخرًا بتحقيق الاكتفاء الذاتى في الدواجن البيضاء بنحو 97%.

وتمثلت أهم الأسواق المستقبلة لكافة صادرات الدواجن المصرية مؤخرًا بالدول العربية وبعض دول شرق آسيا شرق وأفريقيا، طبق بيانات وزارة الزراعة.

وانخفضت أسعار الساسو اليوم الأحد فى بورصة الدواجن «محمد عادل» بقيمة 4 جنيهات لتسجل مبلغ 111 جنيها للكيلو الواحد، وهبط الكتكوت الأبيض اليوم إلى 20 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وسجل سعر البيض الأبيض مبلغ 95 جنيها للكرتونة، وسيصل للمستهلك بمبلغ 100 جنيه.. وسعر البيض الأحمر يكون 98 جنيهًا للكرتونة الواحدة، ويصل إلى المستهلك بمبلغ 105 جنيهات.. ووصل سعر البيض البلدي حوالي 107 جنيهات للكرتونة الواحدة، ويصل للمستهلك بقيمة 112 جنيهًا.