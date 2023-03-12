«الغرف التجارية»: لدينا 450 منفذًا بمعارض «أهلًا رمضان»

أكد محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن لدينا أكثر من 450 معرضًا من معارض «أهلًا رمضان» على مستوى الجمهورية، ولم يحدث عجز إطلاقًا في السلع، مشيرًا إلى أن البيع في معارض «أهلًا رمضان» أقل من السوق بحوالي 30%.

وأضاف «الفيومي»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر» مع الاعلامي عمرو خليل على قناة «سي بي سي»، أنهم مستعدون لكثافة الشراء مع قرب دخول شهر رمضان، متابعًا: «الشراء مش زي كل سنة، والناس بدأت مبكرًا تخزن السلع، والمقارنة بين السنة اللي فاتت والسنة دي تشير إلى أن الشراء ضعف العام الماضي».

واستكمل: «مع بداية صرف المرتبات نتوقع تدفق الناس لشراء السلع وعندنا ثقافة التخزين ما زالت موجودة، وعندنا اللحوم السودانية وعليها إقبال شديد وسعرها يصل من 170 إلى 180 جنيها في المعارض، والدواجن بعد ما نزلت البرازيلي السعر وصل 65 جنيها للكيلو»، موضحًا أن سعر الفراخ المحلية نزلت لـ65 جنيهًا، والإفراج عن الأعلاف ساهم في انخفاض الأسعار.