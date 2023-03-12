متحدث الصحة: نتمنى حصول الطبيب المصرى على 1000 دولار شهريًا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تحسين أمور الأطباء واحدة من المحاور التي يتم العمل عليها ولكن أيضا محور التعليم والتدريب مهم فضلا عن المسئولية الطبية، معقباً:"نفسنا الطبيب المصري، يأخذ راتب شهري ألف دولار ".

وأضاف عبد الغفار، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن تحسين منظومة الصحة توجيه من الرئيس السيسي وعلى رأس أولويات وزير الصحة، معقبا: "منظومة الصحة حتى تتطور ركن أساسي منها العاملون في قطاع الصحة وتحسين أحوالهم".

وأشار إلى أن بدء الوزارة بتحسين أحوال الأطباء لا يعنى أنهم سيتوقفون، مؤكدا أن "بقية الفريق الصحي والعاملين على رأس أولويات الوزير بتحسين وتطوير أوضاعهم بشكل عام".

كما كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أن اللجنة التي تم تشكليها لدراسة تحسين أحوال الأطباء، ستقوم بدراسة تحسين بيئة العمل للفرق الطبية في مصر، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش تحسين بيئة العمل للأطباء يأتي من خلال 3 محاور رئيسية وهي، تحسين الوضع المادي، والتدريب، والمسئولية الطبية.

وذكر أن اللجنة سيكون لها دور في تحسين دخول الأطباء خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دراسة إمكانية زيادة الدخول في الحدود المتاحة لذلك، وذلك من خلال مشاركة عضو من وزارة المالية.