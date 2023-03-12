الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

متحدث الصحة: نتمنى حصول الطبيب المصرى على 1000 دولار شهريًا

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن تحسين أمور الأطباء واحدة من المحاور التي يتم العمل عليها ولكن أيضا محور التعليم والتدريب مهم فضلا عن المسئولية الطبية، معقباً:"نفسنا الطبيب المصري، يأخذ راتب شهري ألف دولار ".

 

وأضاف عبد الغفار، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن تحسين منظومة الصحة توجيه من الرئيس السيسي وعلى رأس أولويات وزير الصحة، معقبا: "منظومة الصحة حتى تتطور ركن أساسي منها العاملون في قطاع الصحة وتحسين أحوالهم".

 

وأشار إلى أن بدء الوزارة بتحسين أحوال الأطباء لا يعنى أنهم سيتوقفون، مؤكدا أن "بقية الفريق الصحي والعاملين على رأس أولويات الوزير بتحسين وتطوير أوضاعهم بشكل عام".

 

كما كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أن اللجنة التي تم تشكليها لدراسة تحسين أحوال الأطباء، ستقوم بدراسة تحسين بيئة العمل للفرق الطبية في مصر، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش تحسين بيئة العمل للأطباء يأتي من خلال 3 محاور رئيسية وهي، تحسين الوضع المادي، والتدريب، والمسئولية الطبية.

 

وذكر أن اللجنة سيكون لها دور في تحسين دخول الأطباء خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم دراسة إمكانية زيادة الدخول في الحدود المتاحة لذلك، وذلك من خلال مشاركة عضو من وزارة المالية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

داليا مصطفى بإطلالة كاجوال

أسعار شقق سكن مصر فى 11 مدينة وكيفية سداد قيمة جدية الحجز

الفلبين تعلن انتشال رفات ضحايا طائرة تحطمت شمالى البلاد

وصول طائرتين روسيتين محملتين بالمساعدات الإنسانية إلى سوريا

رسالة دكتوراه ترصد استراتيجيات الترويج السياحى لمصر بجامعة «عين شمس»

بأياد مصرية.. «رئيس كهرباء القناة» يشهد إطلاق التيار بولاية رومبيك فى جنوب السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة