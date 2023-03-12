بالرابط.. خطوات تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومى وموانع الحصول عليه

في الشهور الأخيرة قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بحذف عدد من المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، وفي هذه الأثناء يحاول المحذوفون معرفة السبل لاستعادة المعاش كونه يساهم في تحمل العديد من الأعباء عن كاهل الأسر لا سيما فيما يخص نفاقات التعليم كونه يمنح خصيصا للأهالي المحتجين لدعمهم في استمرار ذويهم في العملية التعليمية.

تظلمات تكافل وكرامة 2023

يبحث مستفيدو الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، عبر محركات البحث المختلفة في مصر لمعرفة كيفية تسجيل تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي على موقع وزارة التضامن، إذ يجرى توفير دعم نقدي لإجمالي 5 ملايين أسرة فقيرة، بما يشمل في النهاية أكثر من 22 مليون مواطن.

خطوات تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأوضحت وزارة «التضامن الاجتماعي»، في بيان سابق لها، أنه جرى إتاحة تظلمات تكافل وكرامة بالرقم القومي على الموقع الرسمي من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لحامل معاش تكافل وكرامة في الجزء المخصص لذلك.

- على الفور تظهر نتيجة الاستعلام وحالة البطاقة إذا كانت متوقفة أو سارية ونوع البطاقة سواء كانت تكافل أو كرامة.

- يقوم المواطن بكتابة الشكوى من خلال الضغط على شكاوى وتسجيل الشكوى.

تظهر بالشكوى الاسم والعنوان ورقم المحمول، والهاتف الأرضي والمحافظة والإدارة.

- يتم كتابة الشكوى تفصيليا.

- الضغط على كلمة تسجيل الشكوى.

- تظهر رسالة تم تسجيل الشكوى بنجاح.

- يقوم المواطن بطباعة الشكوى التي جرى تسجيلها والضغط على كلمة طباعة.

- أخيرًا ترد وزارة التضامن على الشكوى المقدمة وتوجه المستفيد أو المتظلم إلى الإجراء الواجب اتخاذه، عبر رسالة sms على الرقم المدون لدى الوزارة.

موانع الحصول على معاش تكافل وكرامة

وأوضحت التضامن على الموقع الرسمي لها، أنه يشترط للحصول على تكافل وكرامة عدم وجود موانع الصرف التالية:

- ملكية أرض زراعية تزيد عن نصف فدان فأكثر.

- ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي «باشتراك تأميني».

- السفر خارج البلاد بغرض العمل.

- ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.