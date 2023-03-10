خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة فى تكافل وكرامة

يدور في ذهن الكثير من المواطنين المتقدمين لطلب الحصول على معاشات “تكافل وكرامة”، معرفة خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في “تكافل وكرامة” عبر “جوجل”، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إضافة أسماء جديدة لبرنامج "تكافل وكرامة"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وينشر “الدستور” في هذا التقرير رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، والخطوات المطلوبة للحصول عليه من خلال الشروط الآتية.

وأعلن الرئيس السيسى، الأسبوع الماضي، عن زيادة قيمة معاش “تكافل وكرامة” بنسبة 25% شهريا على أن يتم تطبيقها من أول شهر أبريل 2023 القادم، وذلك لتحسين أحوال حوالي 5 ملايين أسرة فقيرة تضم أكثر من 20 مليون مواطن.

خطوات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن التقدم في برنامج تكافل وكرامة سيتم بالتوجه المواطن لأقرب وحدة اجتماعية بجميع الأوراق الآتية:

صور من “بطاقة الرقم القومي” يكون مدون فيها العنوان وسكن المتقدم.

صور لشهادة الميلاد لكافة أفراد الأسرة.

صور من قسيمة الطلاق أو من الزواج.

صورة من شهادة وفاة الزوج للأرامل.

صورة من بطاقة التموين.

بيان بالقيد المدرسي للأطفال من عمر 6 إلى 18 سنة.

مستند يكشف الإعاقة من اللجان الطبية بحالة المرض المزمن.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة بالرقم القومي

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات الاستعلام عن الأسماء الجديدة عقب التقدم من خلال الرابط الآتي ويكون باستخدام بطاقة الرقم القومي

الدخول من هنا إلى بوابة الاستعلام والشكاوى في برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي الخاص بالشخص المتقدم سواء كان الشخص الزوج أو الزوجة أو المعاق من الفئات التي تستحق الحصول على الدعم.

ثم قم بالضغط على كلمة «استعلام» لكي تظهر أمامك النتيجة للتأكد من الإضافة أو رفض الطلب.