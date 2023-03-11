«مصر للمعلوماتية» تهنئ الطالبين أحمد ومحمد الجندي لفوزهم بمراكز متقدمة

قدم مجلس جامعة مصر للمعلوماتية، التهنئة للبطل الأوليمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال في جامعة مصر للمعلوماتية، ونجم المنتخب الوطني للخماسي الحديث لتتويجه بالميدالية الذهبية لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 7 - 12 مارس الجاري، بمشاركة 156 لاعباً من 35 دولة، وكذلك شقيقه محمد الجندي لحصوله على المركز الـ11 في نفس البطولة.

وجاء تتويج البطل الأوليمبي أحمد الجندي الطالب بكلية تكنولوجيا الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، بالميدالية الذهبية عقب احتلاله المركز الأول بمجموع نقاط 1516، وحصل شقيقه محمد الجندي الطالب بنفس الكلية على المركز الـ 11 برصيد 1473 نقطة.

من جهتها هنأت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، الطالب أحمد الجندي الفائز بالميدالية الذهبية في منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث بعد تفوقه على منافسيه، قائلة: "لقد أسعدنا كثيرًا كل من أحمد ومحمد الجندي وأسعدوا كل المصريين، بحصول الأول على الميدالية الذهبية في بطولة العالم، والثاني على المركز الحادي عشر لذا فهما فخر للجامعة بشكل خاص وللمنظومة الأكاديمية بوجه عام".

وأشارت الدكتورة أماني عيسى مسئول تطوير الأعمال بجامعة مصر للمعلوماتية، إلى أن أحمد ومحمد الجندي الطالبين بكلية تكنولوجيا الأعمال بالجامعة، أثبتا أنهما واجهة مشرفة للجامعة، ومثالاً يحتذى به في الوعي والنجاح والإصرار على تحقيق كل منهما لحلمه، مؤكدة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيراً لمساندة طلابها لتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم وإبراز إمكانياتهم المتميزة.

وأضافت الدكتورة أماني عيسى: "لقد وصل الشقيقين محمد وأحمد الجندي، إلى نهائي بطولة كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات لنسخة 2023، حيث نجح لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث في التأهل إلى الدور النهائي ببطولة كأس العالم".

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي: (علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وتقدم 16 برنامج تعليمي متخصص لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الالكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.