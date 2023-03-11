السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انطلاق مراسم قرعة حج 2023 بمديرية أمن القاهرة

جريدة الدستور

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن شروط القبول في قرعة الحج 2023 بمحافظة القاهرة بحضور اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

وبدأت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مراسم قرعة حج الداخلية الخاصة بالمديرية، التي استهلت بتلاوة القرآن الكريم.

وتوافد عشرات المواطنين المتقدمين لقرعة حج الداخلية الخاصة بمديرية أمن القاهرة، على مديرية أمن القاهرة الجديدة في الرحاب لحضور مراسم إجراء القرعة بحضور قيادات المديرية.

وتجري مديرية أمن القاهرة اليوم السبت، قرعة الحج لعام 1444هـ/2023م الخاصة بالمحافظة؛ حيث تقام فعاليات القرعة داخل مديرية أمن القاهرة الجديدة بمنطقة الرحاب.

مديرية امن القاهرة قرعة الحج 2023 محافظة القاهرة مراسم قرعة حج الداخلية

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سلامًا على الشهداء

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