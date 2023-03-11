انطلاق مراسم قرعة حج 2023 بمديرية أمن القاهرة

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن شروط القبول في قرعة الحج 2023 بمحافظة القاهرة بحضور اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة.

وبدأت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مراسم قرعة حج الداخلية الخاصة بالمديرية، التي استهلت بتلاوة القرآن الكريم.

وتوافد عشرات المواطنين المتقدمين لقرعة حج الداخلية الخاصة بمديرية أمن القاهرة، على مديرية أمن القاهرة الجديدة في الرحاب لحضور مراسم إجراء القرعة بحضور قيادات المديرية.

وتجري مديرية أمن القاهرة اليوم السبت، قرعة الحج لعام 1444هـ/2023م الخاصة بالمحافظة؛ حيث تقام فعاليات القرعة داخل مديرية أمن القاهرة الجديدة بمنطقة الرحاب.