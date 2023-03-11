مواعيد مباريات اليوم السبت 11-3-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي في دوري أبطال إفريقيا، ومباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- المقاولون العرب × سموحة: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

- صن داونز الجنوب أفريقي × الأهلي: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- بيترو أتلتيكو الأنجولي × الوداد المغربي: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- شبيبة القبائل الجزائري × فيتا كلوب (جمهورية الكونغو): في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- بورنموث × ليفربول: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- إيفرتون × برينتفورد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- ليدز يونايتد × برايتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD Xtra 1

- ليستر سيتي × تشيلسي: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- توتنهام هوتسبير × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- كريستال بالاس × مانشستر سيتي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- ريال مدريد × إسبانيول: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- إلتشي × بلد الوليد: في الساعة الخامسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- سيلتا فيجو × رايو فاليكانو: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 English

- فالنسيا × أوساسونا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- إمبولي × أودينيزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- نابولي × أتالانتا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- بولونيا × لاتسيو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- بايرن ميونخ × أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- لايبزيج × بروسيا مونشنجلادباخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- آينتراخت فرانكفورت × شتوتجارت: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- هيرتا برلين × ماينز: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- شالكة × بروسيا دورتموند: في الساعة السابعة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- أوكسير × رين: في تمام الساعة السادسة مساءً

- ستاد بريست × باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- أنطاليا سبور × قيصري سبور: في تمام الساعة الثالثة عصرًا

- جالاتا سراي × قاسم باشا: في تمام الساعة السادسة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الطائي × ضمك: في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 SD

- العدالة × الرائد: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC1 SD

• موعد مباراة اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا

- السنغال × جامبيا: في تمام السابعة مساءً