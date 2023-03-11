السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم السبت 11 مارس 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع دقات الساعات الأولى لليوم السبت، أصبحت مواعيد الصلاة اليوم السبت 11 مارس 2023 في محافظات مصر على رأس الموضوعات التي اهتم بها المصريين.

 

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 11 مارس 2023 في محافظات مصر
 

وبحث المصريين عن مواعيد الصلاة اليوم السبت 11 مارس 2023 في محافظات مصر، وذلك لمعرفة مواقيت الصلاة والاستعداد لتأدية الفروض في مواعيدها.

وفيما يلي يقدم "الدستور" مواعيد الصلاة اليوم السبت 11 مارس 2023 في محافظات مصر:

مواقيت الصلاة فى القاهرة

  • وقت صلاة الفجر 4:46  ص
  • موعد صلاة الظهر 12:06 ص
  • موعد صلاة العصر 28: 3
  • موعد صلاة المغرب 6:00 م
  • موعد صلاة العشاء  7:17

 

مواعيد الصلاة في الإسكندرية         

  • موعد اذان الفجر 4:50 ص
  • موعد اذان الظهر 12:11
  • موعد اذان العصر 3:32
  • موعد اذان المغرب 6:04 م
  • موعد اذان العشاء 7:22 م.

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

  • موعد اذان الفجر 4:42
  • موعد اذان الظهر 12:02 م
  • موعد اذان العصر 3:24 م
  • موعد اذان المغرب 5:56 م
  • موعد اذان العشاء 7:13  م.

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

  • موعد اذان الفجر 4:35
  • موعد اذان الظهر 11:54
  • موعد اذان العصر 3:17 م
  • موعد اذان المغرب 5:49 م
  • موعد اذان العشاء 7:04 م.

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

  • موعد اذان الفجر 4:42  ص
  • موعد اذان الظهر 12:00 ص
  • موعد اذان العصر 23: 3
  • موعد اذان المغرب 5:57 م
  • موعد اذان العشاء 7:09

 
مواقيت الصلاة فى المنصورة

  • وقت صلاة الفجر 4:45 ص
  • موعد صلاة الظهر 12:05 ظهرًا
  • موعد صلاة العصر 3:27 م
  • موعد صلاة المغرب 05:58 م
  • موعد صلاة العشاء 7:16 م

مواعيد الصلاة في قنا

  • وقت صلاة الفجر 4:42 ص
  • وقت صلاة الظهر 12:00 ظهرًا
  • موعد صلاة العصر 3:23 م
  • وقت صلاة المغرب 5:55 م
  • وقت صلاة العشاء 7:09 م

«اللهم بلغنا رمضان».. أفضل الأدعية المستجابة في ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان 2023 .. أفضل الأدعية

والصَّلَاةُ هي الركن الثاني من أركان الإسلام،وفي الحديث: «عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "بُني الإسلام على خمسْ: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"».

وتؤدى الصلاة خمس مرات يومياً فرضا على كل مسلم بالغ عاقل خالي من الأعذار سواء كان ذكرًا أو أنثى، بالإضافة لصلوات تؤدى في مناسبات مختلفة مثل: صلاة العيدين وصلاة الجنازة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. والصلاة هي وسيلة مناجاة العبد لربه، وهي صلة بين العبد وربّه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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