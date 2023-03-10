بث مباشر.. الحلقة الأخيرة من «كابيتانو مصر» بحضور الرئيس السيسى

تعرض شبكة قنوات ON في العاشرة من مسااء اليوم الحلقة الأخيرة من برنامج اكتشاف المواهب الكروية "كابيتانو مصر" ليسدل الستار عن البرنامج الأقوى لاكتشاف المواهب والذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتشهد الحلقة تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي المباراة الختامية.

وأقيمت اليوم فعاليات المباراة النهائية من بطولة "كابيتانو مصر"، الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشرفها الرئيس السيسي بالحضور تلبية لدعوة عدد من الناشئين خلال افتتاحات الرئيس السيسي قبل أيام.

وعلم "الدستور" أن النقل التليفزيوني للمباراة كان بشكل احترافي، وسيتم نقل المباراة، مساء اليوم، ضمن الحلقة النهائية من برنامج "كابيتانو مصر" المذاع على قنوات أون، من خلال وحدة نقل تليفزيوني مع عدد من أهم المصورين والمخرجين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كما تم نقل المباراة إلى ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بدلًا من ستاد المدينة الرياضية للعاصمة الإدارية.

تواجدت الدكتورة ماجي الحلواني، عميد إعلام القاهرة السابق وزوجة الراحل حمادة إمام والكابتن علي أبو جريشة أسطورة النادي الإسماعيلي في نهائي بطولة "كابيتانو مصر"، التي شرفها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمقرر عرضه مساء اليوم على قنوات "أون".

التقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره علي أبوجريشة بقيادة محمد اليماني في المباراة النهائية لبطولة "كابيتانو مصر" عقب أداء اللاعبين القوى أثناء الدورة كاملًا.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر"، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

ووجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر للرئيس السيسي لتلبيته لطلب الناشئين بالتواجد في المباراة النهائية للبطولة.