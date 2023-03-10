الجمعة 10 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرّ بالصدفة.. النيابة تستعلم عن حالة مصاب فى مشاجرة بالشرابية

اسعاف
اسعاف

استعلمت النيابة العامة بالشرابية عن حالة المصاب بواقعة الشروع في قتل مواطن وإصابته بطلق ناري حال مروره بالدفة خلال مشاجرة دموية بين طرفين لوجود خلافات عائلية بينهما بمنطقة الشرابية لسماع أقواله.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة حول المنطقة محل الواقعة وتفريغها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بطلق خرطوش إثر وقوع مشاجرة بين طرفين تصادف مروره بمحل الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة الحدائق، طرف ثان أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابة المصاب والذى تصادف مروره بمحل الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

تاريخ عيد الأضحى 2023 في جمهورية مصر العربية

«الياميش» فى المجمعات ومعارض «أهلًا رمضان» بتخفيضات تصل لـ35%

بعد تصريحات وزير الخارجية السعودي.. متى تعود سوريا لجامعة الدول العربية؟

مرّ بالصدفة.. النيابة تستعلم عن حالة مصاب فى مشاجرة بالشرابية

داخل «كيس أسود».. تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة لطفل بالنزهة

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الصيني بمناسبة إعادة انتخابه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

القس رأفت رؤوف الجاولي

كيفية بناء حوار سليم على أساس علمى

عبد الرحيم طايع

الزلازل.. وأباطيل القيامة

مدحت بشاى

«التاء المربوطة» وأهل الفكر

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة!!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تؤكد أهمية دور مصر لإنهاء عدوان الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنوب قلقيلية وتطلق النار على شاب

وزير إسرائيلى يقتحم الحرم الإبراهيمى فى الخليل