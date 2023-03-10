مرّ بالصدفة.. النيابة تستعلم عن حالة مصاب فى مشاجرة بالشرابية

استعلمت النيابة العامة بالشرابية عن حالة المصاب بواقعة الشروع في قتل مواطن وإصابته بطلق ناري حال مروره بالدفة خلال مشاجرة دموية بين طرفين لوجود خلافات عائلية بينهما بمنطقة الشرابية لسماع أقواله.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة حول المنطقة محل الواقعة وتفريغها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بطلق خرطوش إثر وقوع مشاجرة بين طرفين تصادف مروره بمحل الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة الحدائق، طرف ثان أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم لوجود خلافات عائلية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الأول على الطرف الثانى باستخدام فرد خرطوش نتج عن ذلك إصابة المصاب والذى تصادف مروره بمحل الواقعة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.