الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تفاصيل نهائى بطولة «كابيتانو مصر» بحضور الرئيس السيسى

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

أقيمت اليوم فعاليات المباراة النهائية من بطولة "كابيتانو مصر" الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وشرفها الرئيس السيسي بالحضور تلبية لدعوة عدد من الناشئين خلال افتتاحات الرئيس السيسي قبل أيام.

وعلم "الدستور" أن النقل التليفزيوني للمباراة كان بشكل احترافي، وسيتم نقل المباراة مساء اليوم ضمن الحلقة النهائية من برنامج "كابيتانو مصر" المذاع على قنوات أون، من خلال وحدة نقل تليفزيوني مع عدد من أهم المصورين والمخرجين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كما تم نقل المباراة إلى ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بدلًا من ستاد المدينة الرياضية للعاصمة الإدارية.

وأضافت المصادر أن المباراة كانت قوية للغاية وسط إشادات من الرئيس السيسي الذي حرص على مصافحة الضيوف بمجرد دخوله الاستاد، كما رحب بالكابتن علي أبو جريشة والدكتورة ماجي الحلواني زوجة الكابتن الراحل حمادة إمام.

والتقى فريق حمادة إمام، بقيادة طارق السيد، نظيره علي أبوجريشة بقيادة محمد اليماني في المباراة النهائية لبطولة "كابيتانو مصر" عقب أداء اللاعبين القوي أثناء الدورة كاملًا.

ولبّى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، حلم شباب برنامج "كابيتانو مصر" بتشريفه المباراة النهائية، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ونجم منتخب مصر مؤمن زكريا، والدكتورة ماجى الحلواني.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر"، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع المهمة التي تعول عليها كثيرًا الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وتنطلق في العاشرة من مساء اليوم الحلقة الأخيرة من برنامج كابيتانو والذي سيعلن فيه الفريق الفائز بحضور الرئيس السيسي.

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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