الحزن يخيم على منوف بعد وفاة استشاري جراحة عامة بأزمة قلبية مفاجأة

شيع أهالي مدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، جنازة الدكتور شريف العناني استشاري الجراحة العامة، وسط حالة من الحزن بعد وفاته بأزمة قلبية مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجرى تشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة بمسقط رأسه.

واشتهر استشاري الجراحة العامة بالمنوفية باسم “المبتسم الخير”، وأطلق عليه هذا الاسم زملائه ومرضاه وكل من تعامل معه، والذي توفي فجأة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل منزله، وفشلت محاولات إنقاذ حياته ورحل في هدوء كحال مسيرته الطيبة.

وأكد مصدر مقرب أنه كان يعمل حتى الأمس في عيادته بين مرضاه ويمارس عمله بما يرضي الله وخاصة أنه متمسك بسعر الكشف 80 جنيها فقط، وهذا المبلغ لا يتناسب مع استشاري مثله له باع طويل في الطب ويعد من أشهر أطباء الجراحة.

وأكد أحد أصدقاء الفقيد، أن القطاع الطبي خسارته كبيرة لا تقدر بعد فقد واحد من أفضل أطباء الجراحة لسنوات، فكان نعم الإنسان ونعم الطبيب، قائلا: “أطيب حد ممكن تقابله في حياتك ابتسامته لا تفارق وجهه، محب لكل من حوله ولا يحمل ضغينة لأحد أبدا، كان رحيما بمرضاه”.