قنوات عرض مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023 من ضمن الموضوعات المتداولة على محركات الإنترنت من قبل عشاق الدراما الرمضانية لعام 2023.

ومع حلول شهر رمضان الكريم واستعداد عشاق الفنانة نيلي كريم لمتابعة مسلسل عملة نادرة في رمضان 2023، نرصد لكم قنوات عرض مسلسل عملة نادرة فى رمضان 2023، وتردد قناة cbc دراما على نايل سات، وإليكم التفاصيل:

قنوات عرض مسلسل عملة نادرة فى رمضان 2023 والتردد

وأعلن عدد القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم رمضان 2023 عملة نادرة عن البرومو الترويجي للمسلسل، حيث من المقرر أن تعرض قناة سي بي سي «cbc» خلال أيام شهر رمضان الكريم.

تفاصيل وأبطال مسلسل عملة نادرة فى رمضان 2023

مسلسل “عملة نادرة “دراما صعيدية بطولة كل من” الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، چومانا مراد، فريدة سيف النصر، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور”، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

مسلسل "عملة نادرة"

وتعود نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

تردد قناة cbc دراما على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11488.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

خريطة مسلسلات CBC في رمضان 2023

يمكن ضبط تردد قناة سي بي سي دراما على نايل سات عقب أعلنها عن عرض 6 أعمال درامية خلال شهر رمضان المبارك وهما:

1- مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان جمال سليمان المسلسل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإخراج العدل جروب وتدور أحداثه في إطار الدراما الصعيدية.

2 - مسلسل 1000 حمدلله على السلامة بطولة الفنانة يسرا وشيماء سيف المسلسل من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح وإنتاج العدل جروب وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

3 - مسلسل مذكرات زوج من نوعية الـ 15 حلقة بطولة طارق لطفي وعائشة بت أحمد عن روية تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد بهجت وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك وإخراج تامر نادي من إنتاج شركة أروما.

4 - مسلسل جت سليمة من نوعية الـ 15 حلقة بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام وخالد الصاوي من تأليف كريم يوسف وسامح جمال وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

5 - مسلسل رسالة الإمام بطولة خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي المسلسل من إخراج السوري ليث حجو وإنتاج شركة ميد هب - سعدي وجوهر العمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية.

6 - مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج وأحمد وفيق المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويتناول عدة قضايا اجتماعية.